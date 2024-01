Paola Perego operata per una neoplasia: come sta e cosa ha detto

Francesco Fredella 23 gennaio 2024 a

Paola Perego in ospedale. La conduttrice di Citofonare Rai Due è stata operata di nefrectomia per una neoplasia. “Importante, può salvare la vita”, ha detto sui social. “Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. E comunque è importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita“, ha continuato.

Decine e decine di messaggi da parte dei colleghi della tv e dello spettacolo. Da Alberto Matano ad Adriana Volpe, passando per Antonella Clerici, Mara Venier, Alessia Ventura, Angela Melillo. Ovviamente gli auguri di pronta guarigione anche della sua collega ed amica Simona Ventura. La Perego, amatissima dal pubblico, tornerà presto in tv dopo un periodo di convalescenza.