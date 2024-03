Eleonora Giorgi, "a volte vorrei solo sparire": la delicata confessione

02 marzo 2024 a

Eleonora Giorgi ha deciso di non chiudersi nel dolore e di parlare a cuore aperto con tutti i suoi sostenitori. Le è stato diagnosticato un tumore al pancreas, ma questo non le impedisce di raccontare il modo in cui sta affrontando la malattia a chi, come lei, deve fare i conti con un fisico colpito. Ospite nel salotto di Verissimo, il programma di interviste che va in onda il sabato e la domenica su Canale 5, l'attrice ha usato parole chiare e ha fatto luce sulle conseguenze della chemioterapia a cui da mesi si sta sottoponendo. "Spero di farcela ancora a venire qui a raccontarti di me", ha detto sorridendo e rivolgendosi alla conduttrice Silvia Toffanin. Poi una dose di ottimismo: "I miei oncologi dicono che sono un cyborg".

"Dopo la sesta chemio mi sono anche disaffezionata al cibo. È veramente dura. Delle volte mi chiedo se tutto andrà bene. A volte mi viene in mente che dopo una vita in pubblico forse sarebbe giusto sparire.", ha ammesso l'attrice, che però ha anche confessato il desiderio di continuare a far parte del mondo dello spettacolo: "Io vorrei lavorare ancora, anche se c'è una parte di me che vorrebbe chiudersi in un convento laico". Dalle parole di Giorgi si intuisce che la voglia di ironizzare, anche di fronte al mostro del cancro, non manca e non mancherà.

Nella conversazione con Toffanin, Giorgi ha lasciato spazio alla speranza e all'amore. Il supporto della famiglia è per lei fondamentale in questo momento. "Vengo da una famiglia molto maschile. I maschi sono molto riservati nell'esprimere l'amore. I miei figli erano discreti, ma questa cosa che è successa ha rotto gli argini. Ora sono molto più coinvolti", ha scandito dopo il videomessaggio di affetto e di incoraggiamento dei figli. L'attrice ha deciso di affrontare sempre con forza quanto la vita predispone per lei: "Io non ci sto alle cose brutte. Bisogna saper trovare anche le cose belle. Tra un paio di settimane saprò cosa dovrò fare. Ora ho altre due chemio da fare, ma per fortuna c'è la famiglia e mio nipote. Cosa farei se avessi solo un anno di vita? Vorrei solamente crescere mio nipote. Menomale che ho fatto i figli", ha concluso.