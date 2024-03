Piazzapulita, la previsione di Mannheimer per l'Abruzzo: "Qual è l'effetto Sardegna"

01 marzo 2024 a

a

a

Quale sarà l'effetto Sardegna. Se ne parla durante la puntata di Piazzapulita in onda il 29 febbraio su La7. Renato Mannheimer parla dei risultati del sondaggio Eumetra che registra le variazioni sui dati del 28 febbraio. Gli ultimi sondaggi danno una chiara indicazione sull'aumento del gradimento da parte del governo e sulla voglia di voto che si ripercuoterà sulle imminenti elezioni in Abruzzo.

"Dopo il voto in Sardegna sul gradimento del governo non ci sono state sostanziali variazioni. Il governo è sostanzialmente stabile: sono diminuiti i voti negativi dello 0,9% passando da 54,2% a 53,3%. Quelli positivi, invece, sono aumentati dal 42,4% al 44,1%, con un aumento dell'1,7%. L'opposizione avrebbe una possibilità di sopravanzare ma, al momento, è divisa. Per quanto riguarda le opposizioni c'è una forte crescita della voglia di unirsi che sale del 9% e questi sono solo i voti dei partiti di opposizione. Questo è dovuto in gran parte ai voti del Pd, un po' meno ai voti dei Cinque Stelle ma in entrambi gli elettorati si vede una maggiore voglia di unione. E il voto sardo ha fatto crescere la voglia di unità da parte dell'elettorato dell'opposizione. Poi emerge che l'appoggio all'azione di governo viene principalmente dalla fascia di popolazione avanzata e meno dai giovani. Dopo le elezioni in Sardegna anche In Abruzzo ci potrebbe essere una maggiore voglia di voto anche a scapito dell'astensionismo da parte dell'elettorato di opposizione ma in Abruzzo la situazione sarà diversa rispetto a quella che c'era in Sardegna".