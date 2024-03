L'Aria che tira, il retroscena di Parenzo: "Come facciamo a trasmetterlo"

01 marzo 2024 a

a

a

Funerali di Alexej Navalny, le immagini vengono trasmesse in tutto il mondo e se ne parla anche durante la puntata de L'Aria che tira in onda il 1 marzo su La7. Gli obiettivi sono puntati sulla cerimonia dedicata all'oppositore di Putin. E in diretta televisiva Parenzo rivela com'è stato possibile trasmettere le immagini delle esequie in mondovisione.

"Fortemente osteggiati dal regime di Vladimir Putin, i familiari non riuscivano neppure a trovare un carro funebre perché c'è stata una sorta di boicottaggio - ha rivelato David Parenzo durante la puntata de L'Aria che tira - Questa giornata ha un valore simbolico, la vedova di Navalny ha sfidato il regime di Putin. Riusciremo non solo a farvi vedere le immagini del funerale ma anche a raccontarvi il valore simbolico di questa giornata perché la vedova di Navalny ha aperto un canale YouTube sfidando il regime di Putin e le immagini del funerale verranno così trasmesse in tutto il mondo.