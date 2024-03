Chiara Ferragni, "non sono scappata": la confessione "rubata" all'inviato

01 marzo 2024 a

Ormai da giorni Pomeriggio Cinque segue con costanza la vicenda dei Ferragnez. Da quando Dagospia ha lanciato in rete l'indiscrezione sulla presunta rottura del matrimonio, l'inviato della trasmissione Mediaset, Michel Dessì, tenta di intercettare l'influencer e il rapper per provare a saperne di più. Oggi ha parlato nuovamente ai microfoni della trasmissione l'imprenditrice digitale che, come promesso dalla conduttrice Myrta Merlino, ha ricevuto un corno portafortuna. "Come promesso, ecco il corno. Questo porta fortuna", ha scherzato il giornalista, consegnando l'amuleto. "Oggi non sono scappata", ha detto lei, stando così al gioco e alle battute e facendo riferimento alla reazione sfuggente del giorno precedente.

Beffa per il Codacons sull'intervista di Ferragni da Fazio: la decisione del Tar

"A Federico ha portato fortuna. Ha visto il Codacons?", ha domandato l'inviato, alludendo alla notizia secondo cui il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori ha pubblicato il testo integrale della lettera inviata ai legali di Fedez dopo la richiesta di rimozione del comunicato dove l’associazione informava dell’esposto alla Guardia di finanza circa gli asset societari del rapper. "Speriamo porti fortuna anche a me", ha replicato l'influencer sorridendo. Dessì, forse non soddisfatto, ha chiesto ancora: "Per cosa?". "Per tutto. Se è stato benedetta da Myrta, speriamo che porti fortuna", ha concluso Ferragni, che poi ha messo l'amuleto in tasca ed è salita in macchina.