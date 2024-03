Ferragni e Fedez, "ho avuto la sensazione che...": il retroscena di Morvillo

01 marzo 2024 a

Chiara Ferragni e Fedez sono al capolinea? Questa è la domanda che molto sta facendo discutere in rete e in alcuni studi televisivi. A Dritto e rovescio, il programma di politica e di attualità condotto da Paolo Del Debbio, Candida Morvillo, che insieme al collega della giudiziaria Guastella, ha intervistato l'influencer per il Corriere della Sera, non ha assicurato un ricongiungimento tra i due ma non ha neanche confermato di aver avuto la sensazione di una netta rottura. "Che impressione hai avuto?", le ha chiesto il giornalista. "C'è qualcosa che tocca i rapporti di coppia quando c'è una donna di successo. È uno di quei casi in cui un uomo sembra far fatica a stare un passo indietro", ha esordito la giornalista, rilanciando le voci secondo cui il rapper non sarebbe stato in grado di stare vicino alla moglie in un momento di difficoltà. "È una storia il cui interesse è spasmodico. Sta superando anche l'interesse per la separazione di Totti e Ilary. È una storia nuova, che va a toccare diverse relazioni di potere all'interno della coppia", ha continuato l'ospite.

Qual è, dunque, il motivo per cui mogli e marito sarebbero arrivati a una separazione. Per Candida Morvillo il fatto che Ferragni sia una donna affermata nel mondo del lavoro potrebbe contribuire a creare delle tensioni tra i due: "In questo caso abbiamo una donna che è anche un'imprenditrice, che ha dei guai come imprenditrice", ha detto. Cos filtra sul presente. La situazione familiare, come ha affermato l'influencer stessa, è "dolorosa", ma "aperta a tutti i possibili scenari". Candida Morvillo ha allora invitato tutti a parlare della coppia con correttezza, evitando cioè di sentenziare in mancanza di annunci ufficiali. "Quando sento parlare del divorzio Ferragnez, quando sento le persone che si chiedono a chi va una casa, a chi va una villa. È un tantino prematuro. Ho visto una donna molto determinata a tenere la crisi dentro le mura familiari. Mi è sembrato che la sua speranza fosse quella di salvarla", ha aggiunto. Quando Del Debbio ha ricordato che il rapper non è più presente nella casa di famiglia, la giornalista ha affermato: "Tante volte un marito se ne va, sbatte la porta, poi ritorna. Ho questa sensazione. È tutto molto vero. Ci sta che io sia arrivata in un momento in cui magari era anche difficile con le parole trovare una definizione di qualcosa che per loro al momento è indefinito. È una crisi aperta".