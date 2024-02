Viva Rai2, Il Volo fa pace da Fiorello: "Nessuna Yoko Ono"

29 febbraio 2024 a

Gli ospiti speciali di Fiorello nella puntata di giovedì 29 febbraio di Viva Rai2 sono i cantanti de Il Volo. Ma il trio si scioglie? La risposta è arrivata immediata: "Non ci stiamo sciogliendo, non c'è nessuna Yoko Oko". Insomma, l'atomo è indivisibile, noi no" dicono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Dalla rassegna stampa emerge la visita in Abruzzo da parte di Elly Schlein, Carlo Calenda, Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Scherzando Fiorello commenta: ”Dopo lo scenario della sconfitta del centrodestra in Sardegna, adesso sono tutti all’attacco dell’Abruzzo. Per risparmiare dormiranno tutti insieme, la Schlein sul divano, Renzi e Conte sul lettone con Calenda al centro.”

Dalle notizie nazionali si passa poi a quelle estere. A Parigi è stato rubato il computer con il piano di sicurezza per le Olimpiadi del 2024 riporta il Corriere dello Sport. “L’hanno rubato come se fosse un Candy Crash, un OnlyFans qualsiasi. Ed io che volevo andare a vedere qualche gara!”, commenta con ironia lo showman, per poi offrire un saggio consiglio alla Francia, “Ai francesi: non potete farvi rubare il piano di sicurezza. Prendete Alain Delon: quello ha kalashnikov, mitragliatrici. Quello sì che fa sicurezza!”.