Chiara Ferragni e Fedez, strano gioco di fedi: "Distogliere l'attenzione"

Non si fa che parlare di Chiara Ferragni e di Fedez. Da sempre la coppia attira giornali e media, ma nell'ultimo periodo, da quando cioè è scoppiato il caso del pandoro, l'influencer e il rapper hanno costantemente i riflettori puntati addosso. L'indiscrezione lanciata da Dagospia sulla presunta fine del loro matrimonio, poi, un'altra grana che ha scatenato un profluvio di indiscrezioni. Nelle ultime ore, a finire sotto la lente di ingrandimento dei fan più attenti, è stato addirittura l'uso che i due stanno facendo delle fedi nuziali da quando si è vociferato della rottura. A che gioco stanno giocando? Nessuno lo sa. Per ora i diretti interessati hanno solamente ammesso le difficoltà e dichiarato che la priorità è proteggere i figli.

Ma torniamo alle fedi. Nelle scorse ore, Ferragni e Fedez sono tornati a indossare i rispettivi anelli, alimentando le voci di un addio studiato a tavolino per distogliere l'attenzione dei media dalle indagini e dall'inchiesta legata alle "pratiche commerciali scorrette" e alla beneficenza di lei. Ipotesi, questa, del tutto priva di fondamento per ora, ma che è spuntata tra i commenti dei follower agli scatti pubblicati dall'influencer e dal rapper.

La prima a mostrarsi di nuovo con la fede al dito è stata Chiara Ferragni, che in un video postato su Instagram l'ha un po' nascosta sotto alla felpa, ma non abbastanza da non farla intravedere ai più attenti. Lo stesso è successo poi con Fedez, che ieri ha ironizzato sulla poca fortuna del periodo e che, alzando il pollice per scherzare, ha mostrato la mano e l'anello. Il dettaglio ha scatenato anche gli esperti di gossip. Deianira Marzano, ad esempio, è stata bombardata da segnalazioni e ha commentato: "Allora lo fanno per hype". "Per me serve a distogliere l'attenzione da tutti i problemi di Chiara": questa la supposizione di un utente.