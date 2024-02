Prima di domani, Borselli difende Vannacci: "In piazza contro la censura"

28 febbraio 2024 a

Caso Vannacci, scontro sul Generale sospeso. Se ne parla nel corso della puntata di "Prima di domani" in onda il 28 febbraio su Rete4. In studio c'era Hoara Borselli che ha difeso Vannacci, difendendo la libertà di opinione.

"Se noi sosteniamo di vivere in un Paese democratico e quindi non in un Paese autoritario, le opinioni non dovrebbero essere censurate ma soprattutto tu non dovresti avere delle sanzioni rispetto a quello che dici. Nel 2024 siamo arrivati al punto che andiamo a censurare e a mettere sotto torchio. Noi dovremmo invocare le piazze, dovremmo scendere in piazza per dire attenzione, è una deriva molto pericolosa. La censura di un libro è pericolosissima. È un provvedimento fatto rispetto a opinioni che non piacciono".