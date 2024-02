Prima di domani, Alessandro Orsini contro Joe Biden: "È un criminale"

21 febbraio 2024 a

a

a

Medio Oriente, il professor Alessandro Orsini entra a gamba tesa nel conflitto in corso. Durante la puntata di "Prima di domani" in onda il 21 febbraio su Rete4, il professore di sociologia del terrorismo attacca il capo della Casa Bianca. "Il più grande criminale della storia è Joe Biden perché al Consiglio di sicurezza dell'Onu ha posto più di una volta il veto nei confronti del cessate il fuoco a Gaza. Per questo è responsabile della morte di 29mila palestinesi. Senza dimenticare che sono stati massacrati 13mila bambini. Biden e Netanyahu hanno ridotto gli ospedali palestinesi al collasso".

"Penso che Salvini abbia dato la risposta che avrebbe dato qualunque professore universitario. Cioè non ci sono i documenti per sostenere che Putin abbia alzato il telefono e abbia ordinato a un secondino di ammazzare Navalny. È possibile che questi documenti verranno fuori più avanti ma allo stato attuale delle nostre conoscenze non ci sono. Quindi noi possiamo pronunciare una condanna morale, cosa che io ho fatto. Quello che posso fare come studioso è denunciare il regime detentivo cui è stato sottoposto Navalny.