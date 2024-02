William dà forfait all'ultimo minuto: "Motivi personali". Che succede

27 febbraio 2024 a

a

a

Ansia per la royal family. A Londra, il principe William ha dato forfait all’ultimo minuto a un evento commemorativo per non meglio specificati "motivi personali". Con re Carlo ancora assente perché si sta sottoponendo alle cure per un cancro, la Famiglia reale è stata così rappresentata dalla regina Camilla alla funzione in ricordo di re Costantino di Grecia, che si è svolta alla Cappella di San Giorgio, a Windsor, alle porte della capitale. Oltre a lei, a dispetto di tutto, un ruolo di primo piano lo ha avuto anche il principe Andrea, che ha guidato il resto degli aristocratici presenti, molti membri di famigliare reali, sotto le volte della cappella del castello gotico dove si sposarono il principe Harry e Meghan Markle.

Harry "sconvolto" per la malattia di re Carlo. Il diktat di Meghan: "Contraria"

Non è chiaro il motivo dell’assenza di William e non si sa se sia in qualche modo collegato al recupero di sua moglie, la principessa del Galles, che da settimane è assente dalla scena pubblica perché ha subito un intervento all’addome. Sebbene secondo alcune indiscrezioni la futura regina sia "frustrata" perché costretta al riposo e lontana dagli impegni, l'ufficio di Kensington Palace ha tenuto comunque a far sapere che Kate sta bene, a casa. Il Principe di Galles avrebbe dovuto tenere una lettura durante la funzione nella cappella di San Giorgio per Costantino II di Grecia, morto nel gennaio dello scorso anno, cugino in secondo grado di re Carlo nonché padrino dell’erede al trono. Il figlio maggiore di Costantino, Pavlos, terrà la lettura al posto di William, che avrebbe chiamato personalmente la famiglia dell’ex sovrano ellenico per comunicare la sua impossibilità a partecipare. Anche re Carlo assente.