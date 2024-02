Kate Midlleton "in piedi non prima di Pasqua". Il retroscena: "Frustrata"

26 febbraio 2024 a





L'intervento all'addome per motivi mai dichiarati, l'uscita dalla London Clinic in gran segreto e la richiesta, palesata da Kensington Palace, di riservatezza. Che cosa filtra su Kate Middleton, sul suo stato di salute, sul suo stato d'animo? La principessa del Galles non ce la fa più. Marca, riportando le parole di una fonte reale, fa sapere che la futura regina, a distanza ormai di un mese dall'operazione, è "frustrata". Il motivo? Lo stare troppo ferma e a casa e il desiderio di tornare ai suoi compiti e ai suoi doveri senza limite alcuno.

"A Kate è stato detto che la sua guarigione avrebbe potuto richiedere alcuni mesi e che non sarebbe stata in piedi almeno fino a Pasqua": queste le parole originali della fonte a In Touch Weekly. "Da un lato, è stato bello riposarsi, ma dover sedersi e guardare gli altri fare il suo lavoro è stato frustrante", si apprende. Motivo per cui la principessa del Galles si sarebbe confrontata con il marito William, che le avrebbe assicurato pieno sostegno. Intanto il popolo britannico (e non solo) continua a indagare sulla causa dell'operazione. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella di un'isterectomia, ma conferme ufficiali ancora non ce ne sono.