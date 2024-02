Vincenzo De Luca, manifesti anti-Meloni coi soldi della Regione Campania

27 febbraio 2024 a

Polemica in Campania per i manifesti affissi dalla Regione contro l’esecutivo. Si legge testuale: «Il governo Meloni tradisce il Sud». Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega insorgono contro l’ennesima mossa del governatore De Luca volta ad innalzare il livello dello scontro con Palazzo Chigilg«È inaccettabile che si utilizzino soldi pubblici per attaccare il governo». «I manifesti sul governo Meloni che ha tradito il Sud sono finanziati con fondi istituzionali della comunicazione della Regione Campania». La conferma arriva all’Adnkronos da fonti di Palazzo Santa Lucia. I manifesti sono apparsi ieri mattina nei capoluoghi di regione.

In effetti, sopra il testo dei manifesti è ben evidente il logo della Regione Campania. C’è anche l’elenco delle richieste che l’esecutivo non avrebbe sinora accolto dalla Campania, puntando soprattutto sul blocco dei fondi Ue che dura da 18 mesi dei fondi per la cultura; dei fondi per le strade e di quelli per i Campi Flegrei e quelli per i Comuni, avviati verso il dissesto. Secondo quanto si apprende dalla Regione, si tratterebbe di una «campagna istituzionale in quanto è a difesa dei cittadini campani».

«De Luca usa la Regione come se fosse proprietà privata», dice Antonio Iannone, commissario regionale di FdI. Di «schiaffo» ai campani parla invece il deputato della Lega Gianpiero Zinzi. Mentre il coordinatore di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello chiede l’intervento della Corte dei conti. Questa polemica arriva dopo l’escalation verbale dei giorni scorsi del governatore, quando ha insultato Meloni, dandole della «str...», durante la marcia su Palazzo Chigi in testa al corteo dei sindaci campani del Pd. Insulto di cui non si è scusato neanche in seguito. Anzi, ha sostenuto di essere lui la vera vittima di un’aggressione politica.