Lorenzo Biagiarelli, Antonella Clerici vuota il sacco: "Ha fatto una scelta"

Dopo un lungo silenzio, Lorenzo Biagiarelli è tornato sui social e ha comunicato la decisione di non tornare in onda con il team di È sempre mezzogiorno. "Ho bisogno di raccontare per la prima e ultima volta quello che mi è successo nell’ultimo mese, per chiudere questa storia che è triste da qualunque lato la si guardi. Non posso e non voglio chiedere scusa per la morte di Giovanna Pedretti: se lo facessi, sarei uno di quelli che usa la sua morte a mio vantaggio, per riabilitarmi. E non torno nel programma su Rai 1 a È sempre mezzogiorno!: non ci sono le condizioni", ha detto in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Ora, in un'intervista concessa a Chi, la conduttrice della trasmissione in questione, Antonella Clerici, è tornata sul caso e ha commentato la scelta del food blogger.

"Voglio molto bene a Lorenzo, è un ragazzo dai mille colori": ha premesso Antonella Clerici, che ha condiviso molto tempo in diretta con Lorenzo Biagiarelli. "Credo che abbia fatto una scelta - ha detto la conduttrice, riferendosi alla decisione del food blogger di non tornare a far parte dei protagonisti della trasmissione mattutina di Rai 1-. Siamo un programma leggero e, forse, voleva affrontare temi diversi". La padrona di casa di È sempre mezzogiorno ha anche detto la sua sulla vicenda della ristoratrice Pedretti: "Non è colpa sua quello che è successo alla signora, ma penso si sia trovato a disagio, abbia resettato tutto e abbia preso una direzione diversa per la propria carriera. Gli vorrò bene sempre: l’ho scelto, lo conosco", ha concluso.