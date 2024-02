Coffee Break, stupore in tv: "In Sardegna ha vinto il centrodestra"

27 febbraio 2024 a

a

a

Chi ha vinto davvero in Sardegna. Gli effetti delle elezioni regionali si fanno sentire e tengono banco anche in televisione. Se n'è parlato durante "Coffee Break" del 27 febbraio con il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi. L'esponente azzurro vede la questione sotto un altro punto di vista: in realtà in Sardegna il centrodestra ha vinto le elezioni.

"In Sardegna ha vinto Todde ma ha perso il centrosinistra perché ha preso meno voti del centrodestra che ha vinto le elezioni. Il centrodestra ha raggiunto il 49&, il centrosinistra il 44%. Il centrodestra è la coalizione che ha preso più voti in Sardegna. Ha vinto la Todde, questo sì, nonostante il centrosinistra. Il centrodestra è la prima coalizione in Sardegna ma, per effetto del voto disgiunto, c'è stata la vittoria della Todde".