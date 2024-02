Viva Rai2, Bertè non vince a San Marino. Chi accusa Fiorello

26 febbraio 2024 a

A Viva Rai2 Fiorello prende di petto Biggio, fresco conduttore di "Una voce per San Marino". Il compare siede accanto a lui ma viene preso di mira in modo ironico. "Ma chi sono questi, vestiti da scheletri? - si chiede Fiorello - E' tutta colpa tua, Biggio! Assassino! A San Marino c'è il museo della tortura più importante del mondo, ti hanno chiesto come testimonial. Mi ha chiamato Melissa Greta Marchetto, mi ha detto "ma io avevo chiesto Casciari!".

E non finisce qui. Perché Fiorello continua ad attaccare la presentazione di Biggio. "Pensate che nella mia classifica personale di gradimento televisivo il ballo del qua qua di John Travolta è penultimo - parte subito lo showman che poi continua con l'ironia attraverso i titoli di quotidiani (falsi) -. L'Informazione di San Marino scrive "Biggio: una Croce per San Marino". E' stato talmente un disastro che i cittadini della Repubblica hanno indetto un referendum per passare alla monarchia".