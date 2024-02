Viva Rai2, Angela Brambati scatenata da Fiorello: "Quante leggi abbiamo infranto"

16 febbraio 2024 a

Metti una mattina da Fiorello. Il mattin show di Rai2 ne combina un'altra delle sue. Nella puntata di "Viva Rai2" andata in onda il 16 febbraio, erano ospiti i Ricchi e Poveri. Reduci da Sanremo Angelo Sotgiu e Angela Brambati hanno dato letteralmente spettacolo.

Come quando, al momento dei saluti finali, la "brunetta" dei Ricchi e Poveri è montata in sella a una moto ed è partita a razzo col suo centauro. L'unico problema è che Angela era senza casco. A quel punto dallo studio di Fiorello si sono alzate le voci contrarie: "Non partire, accostascendi!". E Fiorello ha chiuso la partita con un laconico: "Non so quante leggi abbiamo infranto in 6 secondi".