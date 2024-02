Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Bomba di Giacobini: "Non è finita"

26 febbraio 2024 a

Giuseppe Brindisi ha aperto l'ultima puntata di Zona Bianca con l'argomento che più viene lanciato sul tavolo del dibattito: la presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Scontro di opinioni e gioco impazzito di ricostruzioni. Possibile che la favola da sogno della coppia più amata e odiata dei social sia andata in frantumi? Se c'è chi crede alle voci lanciate in rete da Dagospia e supporta, dunque, la tesi a favore della fine del matrimonio, la giornalista e scrittrice Silvana Giacobini non è di quest'idea.

Quando il conduttore ha chiesto alla sua ospite che cosa pensasse di questo romanzo che ora assomiglia più a un giallo, Giacobini ha risposto con nettezza di parole e senza tanti filtri: "No, non credo sia finita. Non ho un'anima romantica al mille per mille. Ma c'è stato un amore, una passione e sono nati due bambini. Sono arrivati presto al matrimonio, era vero amore. Sono stati felicemente sposati per un certo tempo finché noi abbiamo visto che le cose andavano bene", ha detto.

Il discorso è stato fatto virare verso le indagini e il caso Balocco. "Io mi riferivo a quella frase sulla criminalità, non perché siamo garantisti ma perché qualsiasi cittadino italiano prima di essere considerato colpevole deve a passare per tre gradi di giudizio", ha affermato la giornalista, per poi concludere: "Mi auguro che Chiara Ferragni spieghi la sua buona fede e si salvi. La Procura parla di progetto criminoso, parole che sono pesanti come piombo che ricadono sulle spalle gracili e splendide di una bellissima ragazza come Chiara Ferragni, ma imprenditrice super milionaria".