Da noi...a ruota libera, Valeria Marini si sbilancia: "Voglio un duetto a Sanremo"

Valeria Marini a valanga durante la puntata di "Da noi...a ruota libera". Parlando davanti alle telecamere si lascia andare anche a una proposta per il prossimo Festival di Sanremo: un duetto con Cristiano Malgioglio sul palco dell'Ariston. Il prossimo direttore artistico è avvisato: chissà come andrà a finire.

"Dicevano che non sapevo ballare, cantare e recitare. Adesso non sono io che lo devo dire, ma io so fare tutto"



Modestamente #danoiaruotalibera pic.twitter.com/qaQRSIt7Js — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 25, 2024

Intanto una cosa è certa: Marini è fiera di quello che fa e di quello che ha fatto in carriera e alle critiche risponde così: “Io a volte ho subito un po' di ingiustizie nel senso che dicevano: "Ma cosa fa? Non sa cantare, non sa ballare, non sa recitare". Non sono io che lo devo dire, io sul palcoscenico ci so stare, so fare tutto, parlo anche tre lingue. E ci sono state persone che hanno dato giudizi non giusti magari in un momento in cui avevo fatto anche una bella cosa. La critica la guardi, l’ascolti e dici "va bene la prossima volta farò di più" e poi te la fai scivolare perché quello che conta è quello che pensa il pubblico”.