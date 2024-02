Chiara Ferragni, Lucarelli senza freni: "Ingozzarsi di pandori invenduti"

26 febbraio 2024 a

Selvaggia Lucarelli ha puntato il dito contro Chiara Ferragni dopo l’intervista rilasciata al Corriere della sera in cui l’influencer ha spiegato la sua versione dei fatti sul caso Balocco. Lo schema adottato per la beneficenza "non è la storiella alla Biancaneve raccontata", ha scritto la giornalista su Instagram, invitando a leggere una sua storia "in evidenza" che ripercorre tutte le tappe dell’inchiesta. "Il resto, visto che si mette in dubbio il senso di un’inchiesta, lo dico domani sul Fatto", ha aggiunto. E proprio attraverso l'articolo promesso la giurata di Ballando con le stelle ha ripreso e smontato le dichiarazioni dell'imprenditrice digitale.

"Si sono sbagliati tutti: l’Antitrust, le aziende che collaboravano con lei, il Fatto, i follower, i giornalisti, la politica e pure il marito: Chiara Ferragni è sempre stata corretta e in buona fede e noi siamo tutti vittime o creatori di fake news. Alla fine confezioneremo tutti noi un video di scuse collettive in pigiama": così ha esordito Selvaggia Lucarelli, che poi è passata al punto più saliente dell'inchiesta, quello delle donazioni: "Nel provvedimento dell’Antitrust emerge come la sua società Fenice avesse fatto inserire nel contratto per il Pandoro l’obbligo da parte di Balocco di non comunicare in alcun modo all’esterno la notizia relativa alla donazione. Insomma voleva l’effetto virale, ma temeva che si sapesse a quanto ammontava la cifra donate e, soprattutto, che a donarla era la Balocco e non lei", ha puntualizzato.

La giornalista non si è trattenuta e ha tirato in ballo anche il marito Fedez: "Ma ecco la parte più spassosa. Secondo Ferragni, se lei non si fosse beccata una multa per pubblicità ingannevole, non avremmo un ddl Beneficenza. La legge non è dunque il frutto di un lavoro di inchiesta, ma della sua violazione delle normative contro la pubblicità ingannevole (un ego così neanche Fedez nei suoi giorni migliori)", ha scritto. Quindi la bordata finale all'influencer: "Sorvolo sul resto dell’intervista, sulla Chiara che ha inseguito i suoi sogni da bambina, perché si rischia il diabete più che a ingozzarsi di pandori invenduti".