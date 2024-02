Andrea Scanzi al concerto dei CCCP a Berlino: fischi e insulti, succede di tutto

26 febbraio 2024 a

a

a

Un evento memorabile, il primo dei tre concerti dei CCCP a Berlino, dove tutto è cominciato con l'incontro nel 1982 tra Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni. Un sodalizio nell'ambito del quale è nata una delle band punk e non solo più importanti del panorama italiano. Pubblico delle grandi occasioni all'Astra Kulturhaus con almeno 1.500 persone che hanno seguito “Cccp in Dddr”, moltissimi dei quali italiani.

Scanzi, l'assalto a Meloni si schianta sui dati. "Gli italiani non hanno capito?"

Pubblico in visibilio per Lindo Ferretti e sodali, molto meno per Andrea Scanzi. Il giornalista del Fatto quotidiano è stato accolta da una selva di fischi e insulti quando è apparso sul palco per recitare un monologo a esaltare la band emiliana. Nei video che immortalano la scena si vedono gli spettatori delle prime file che mostrano il dito medio e si sentono i sonori "buuu" all'indirizzo del giornalista, che rilanciando le immagini se la prende con "punk, novax e puristi di questa fava che contestano a caso a Berlino". Poi commenta: "Io che vado avanti come nulla fosse. Ferretti ed io che ci inginocchiamo. I contestatori che perdono la brocca come tanti pecoroni. Il mio bacio ai contestatori prima di andarmene. Giovanni che dice cose perfette. E poi l’esplosione di Emilia Paranoica. Siamo oltre ogni leggenda. Che momento meraviglioso. Chi ca**o me lo doveva dire che avrei fatto il momento più punk di tutti nel primo concerto a Berlino dei CCCP dopo quasi 40 anni!".