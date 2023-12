Andrea Scanzi, l'assalto a Meloni si schianta sui dati. "Gli italiani non hanno capito?"

01 dicembre 2023 a

a

a

Andrea Scanzi sta promuovendo il suo ultimo libro, con un titolo che è tutto un programma: "La sciagura", dedicato al governo di Giorgia Meloni. Un esecutivo "disastroso", "oggettivamente fallimentare" afferma senza colpo ferire il giornalista del Fatto quotidiano nella puntata di venerdì 1 dicembre di Tagadà. Insomma, Meloni ha vinto le elezioni perché "furba", e poi si è ingraziata i "poteri forti" facendo "sostanzialmente la stessa cosa che faceva Draghi", afferma Scanzi. Una raffica di accuse sulla squadra di governo e sull'azione dell'esecutivo tutta "bandierine identitarie che però incidono poco sulla sostanza".

"L'ho bloccata su WhatsApp...". Surreale da Gruber, la ripicca di Scanzi a Meloni

Insomma, a sentire Scanzi una vera e propria sciagura. Basta una domanda della conduttrice Tiziana Panella a far crollare il castello di carta. "Se è vero quello che dici, e poi guardiamo i dati relativi alla credibilità e a come viene percepita Giorgia Meloni dall'opinione pubblica" vediamo che "il suo gradimento è ancora altissimo". Insomma, i conti non tornano. "Sono gli italiani che non hanno capito? Hai capito male tu?", chiede a Scanzi. Il quale replica, in estrema sintesi, che sono gli italiani a non aver capito... "Gli italiani ci mettono un po' a scoprire il bluff, poi quando lo scoprono sono efferati e brutali", afferma. Ma c'è anche una "bravura della Meloni - ammette il giornalista - molti italiani pensano che lei e brava" mentre il governo no...

"C'è del testa di moro...": Fiorello senza freni su Scanzi, il sospetto

Poi, ovviamente, ci sono i media: "Se uno guarda Rai o Mediaset magari difficilmente si accorge degli errori di questo governo". L'intemerata si conclude nell'unico modo possibile, ossia con l'incapacità di Pd e Movimento 5 stelle di incidere sul dibattito pubblico. "C'è un altro elemento enorme che si chiama opposizione", "non senti proprio il suono, la voce, il messaggio...". Insomma, sembra che le vere sciagure siano a sinistra.