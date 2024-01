In Onda, si accende la rissa tra Scanzi e Giubilei: “Incapaci”, “Falsità totale”

05 gennaio 2024 a

Volano parole grosse tra Andrea Scanzi e Francesco Giubilei nel corso della puntata del 4 gennaio di In Onda, talk show pre-serale di La7 che vede Luca Telese e Marianna Aprile alla conduzione. Ad accendere la miccia è il giornalista del Fatto Quotidiano: “L’egemonia culturale a sinistra è un grande tema della Meloni e non solo. Vorrei ricordare che non è una sorta di reato o complotto ordito da chissà chi, purtroppo per la destra è data dal fatto che quasi tutti gli intellettuali del ‘900, soprattutto nel secondo dopo guerra, sono di sinistra”.

Ma presidente della Fondazione Tatarella e del movimento di idee “Nazione Futura” non ci sta e replica duramente: “Questa è una falsità totale, non è vero, se vuole possiamo stare qui le prossime 3 ore ad elencare gli intellettuali pensatori di destra, è una falsità assoluta che non esista una cultura di destra. È soltanto una questione di occupazione del potere che è avvenuta dal 1968 in avanti nel mondo culturale, chi aveva un’idea diversa dalla sinistra non ha avuto spazio. Prima legga libri e conosca la cultura di destra, non può affermare queste cose sugli ultimi 50 anni, è una falsità”.

I toni si accendono, con un continuo accavallare di voci, con Telese che cerca di riportare l’ordine, dando la parola a Scanzi: “Non ho detto che non esistono, ho detto che sono di più. Per esempio nella musica, nel cinema, nella letteratura. Ma dove vivi Giubilei? L’egemonia culturale ora al potere l’avete dimostrata allontanando Corrado Augias e mettendo al suo posto Pino Insegno, qui c’è proprio la foto evidente che non avete prodotto niente negli ultimi 50 anni. Io - la replica velenosa allo ‘sfidante’ nel duello tv - leggo i libri che mi pare, se ho bisogno di consigli letterari telefono a Guccini e non a Giubilei, non le riconosco questo valore intellettuale. La lottizzazione in Rai l’hanno fatta tutti, ma questi non la sanno fare, mi dite un programma che funziona della Rai? Chi è stato portato in Rai e funziona? Ditemene uno meloniano, sono incapaci”.