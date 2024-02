Daniele Capezzone e il gesto di Fedez: "Un gran signore", cosa rivela

25 febbraio 2024 a

Il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, era presente al podcast Muschio Selvaggio condotto da Fedez, quello in cui Marco Travaglio ha difeso Selvaggia Lucarelli dalle critiche del rapper: ce l'hai con lei perché "ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi", le parole del direttore del Fatto quotidiano. E di Chiara Ferragni si parla nella puntata di domenica 25 febbraio di Zona bianca, su Rete4. Capezzone sulla possibile separazione della coppia, logorata dal pandoro-gate, commenta la voce che in caso di separazione sarà lei che dovrà pagare il mantenimento: "Siamo tutti professionisti della comunicazione, facciamo un piccolo bagno di umiltà - premette il giornalista - Vedo tanti con l'arietta di superiorità" ma il numero di follower dei Ferragnez è enorme e non certo facile da raggiungere, senza contare il valore "in termini economici e di influenza su un pubblico irraggiungibile dai media tradizionali i ragazzini".

La distanza tra Ferragni e Roberto licenziato per sei uova e una scamorza

Secondo alcuni, poi, nel corso del podcast Fedez non avrebbe difeso con convinzione la moglie, circostanza che sarebbe stata una sorta di goccia che ha fatto traboccare il vaso della crisi matrimoniale. Capezzone non è affatto d'accordo con questa interpretazione. "Lui ha combattuto per venti minuti con Travaglio - spiega ponendo l'attenzione sull'interezza del dialogo, non solo sulla battuta su Wanna Marchi - mi è sembrato un gesto da gran signore, e devo dire che non mi metterei su questo terreno". Poi il direttore lancia un appello alla stampa e ai commentatori: "Dico ai giornali e anche a noi stessi che ho letto questi giorni un paio di cose che non mi sono piaciute sui figli" di Fedez e Ferragni. Ebbene. "Se dovessi scrivere una cosa in cui metto di mezzi due figli mi vergognerei di me stesso. Non farmi dire di altri ma penso che qualcuno dovrebbe rileggere quello che ha scritto e vergognarsi", è la stoccata di Capezzone. A buon intenditore...