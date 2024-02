Verissimo, Ilona Staller in lacrime: "Perché ho denunciato mio figlio"

Alice Antico 25 febbraio 2024 a

a

a

Ilona Staller, l'ex diva a luci rosse ed ex parlamentare, è tornata oggi nel salottino di Silvia Toffanin per parlare del figlio Ludwing Koos. Il 32enne è sempre stato noto per avere problemi di tossicodipendenza e, ancor di più, per intrattenere un rapporto molto conflittuale con la madre, tanto che nei mesi scorsi Ilona Staller lo avrebbe addirittura denunciato per aver subito da lui un’aggressione.

“Ho denunciato mio figlio due volte, non era normale lo so ma non potevo fare nulla, la prima volta ho ritirato la denuncia perché pensavo potesse stare meglio, l'ho portato a disintossicarsi a Roma ma nulla è cambiato”, ha esordito Ilona durante l’intervista in cui non sono mancato momenti di commozione. “Purtroppo le persone che si drogano quando non hanno quello che gli serve cercano di procurarsi denaro. Io dovevo tenere sempre dei soldi a volte 100 a volte 200 ogni giorno a casa sennò diventava aggressivo, spaccava casa e il giorno dopo non si ricordava nulla”, ha confessato poi.

Divieto di dimora per il figlio di Cicciolina: "Minacciata con un taser"

Riguardo l’ultima aggressione, l’ex "CIcciolina" ha raccontato alla Toffanin: “Preferisco mio figlio in carcere che sotto terra, se fosse morto io sarei morta con lui”. Per quanto il figlio abbia usato un arma, Iona non ha dichiarato nulla contro di lui, anzi ha detto: “Non è facile aiutare figli in questo senso, ora sta in America facendo una nuova vita di disintossicazione, il padre lo sta aiutando. Io ho tentato di fare tutto”.

"Non una brava madre": confessione amara di Fiordaliso. E sulla gaffe del microfono...

Stando a quanto riporta l’Agi, invece, Ludwing Koons, il figlio di Ilona Staller, ha fornito davanti al Giudice una diversa versione dei fatti: “È tutto falso, io e mia madre abbiamo dei battibecchi, ma non l’ho mai minacciata con un taser. Lo giuro. È una cosa che non mi appartiene”. Poi, riguardo al taser ritrovato, ha detto: “Me lo ha regalato un mio amico, non dovevo fare male a nessuno. E non sapevo fosse illegale”. Quindi, stando alle parole del figlio, l’accusa della madre di essere stata aggredita per ricevere denaro sarebbe falsa. Poi, alla fine dell’intervista, l’ex ‘Cicciolina’ ha voluto lanciare un messaggio per suo figlio: “Ti amo, cerca di tornare come eri prima, cerca di vivere la tua vita”.