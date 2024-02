Fedez ai microfoni di Pomeriggio Cinque: "La pelle dei miei figli". Cosa dice

23 febbraio 2024 a

Myrta Merlino ha sganciato una vera e propria bomba. Dopo ore di rumorosissimo silenzio, Fedez ha rotto il silenzio. Raggiunto da Michel Dessì sotto casa di un amico, il rapper ha scandito poche e chiare parole. "Posso chiederti come stai?", ha domandato in modo diretto l'inviato. "Sto bene, tu?", ha risposto lui. "Confermi questa storia?", ha aggiunto il giornalista, che però è stato quasi subito bloccato dal suo interlocutore. "Dai ragazzi, secondo voi? Anche se fosse, vengo a dirlo a voi? Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita, con due figli, a voi? Che cosa vuoi sapere"; ha risposto, visibilmente contrariato il cantante.

A quel punto l'inviato ha attirato l'attenzione sulle voci di una presunta rottura tra lui e la moglie Chiara Ferragni. Ma Fedez è stato netto: "Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Che domanda mi sta facendo? Chiunque può parlare di quello che vuole, non mi interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento", ha affermato con nettezza di parole. "Dicevano che lei ha sempre messo se stesso in primo piano rispetto a sua moglie", ha rincarato la dose Dessì. "Lei conosce la mia relazione con mia moglie? Se gli chiedessi come si comporta con sua moglie, come lo percepirebbe? Io accetto il fatto che le persone facciano illazioni perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito mi sembra..Come le sembra?", ha aggiunto.