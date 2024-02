Chiara Ferragni, ora si indaga anche sui follower: ipotesi "cifra drogata"

Angela Bruni 24 febbraio 2024 a

a

a

Si affaccia un nuovo aspetto che sarà sviscerato nell’ambito delle indagini milanesi su Chiara Ferragni. Il tema è quello del numero reale dei suoi follower. Potrebbero essere quelli che «appaiono», circa 30 milioni, oppure la cifra potrebbe essere «drogata» da profili fake o bot. Se così fosse, una possibile truffa sarebbe stata amplificata ingigantendo la sua platea di possibili acquirenti dei prodotti al quale è stato affiancato il suo nome. Tutto al momento rientra in un livello teorico dello sviluppo degli accertamenti di magistratura e Guardia di Finanza. Il profitto della possibile truffa messa in atto attraverso le operazioni commerciali con profili benefici potrebbe essere stato maggiore tanto più alto rispetto al reale potrebbe essere stato il numero di seguaci. Solo scenari investigativi, al momento, che testimoniano però la volontà degli inquirenti di andare a fondo.

"La pelle dei miei figli": Fedez, colpo di Merlino. Cosa confessa

Intanto il marito Fedez respinge qualsiasi intenzione di raccontare cosa stia accadendo tra lui e la influencer: «Ha senso che io venga a raccontare a voi i problemi della mia vita, con due figli?». Per quanto riguarda chi sostiene che la crisi possa essere una messinscena, il rapper ha dichiarato: «Secondo voi ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?. Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento. Accetto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito....».