Otto e mezzo, il sarcasmo di Bersani: "Pettinavo le bambole". Con chi ce l'ha

21 febbraio 2024 a

Riflettori accesi sulle elezioni regionali in Sardegna. Se ne parla anche durante la puntata di Otto e mezzo in onda il 21 febbraio su La7. Ospite in studio è stato Pier Luigi Bersani che punta il dito contro le battute del premier Meloni sulla candidata della sinistra in Sardegna, Alessandra Todde. Perfino Lilli Gruber resta spiazzata.

"Se lei ha fatto politica tutta la vita io mi inchino e le dico io ho pettinato le bambole tutta la vita. Hanno fatto tutto loro, sono eroine, eroi, vittime e tutto quanto il resto. Hanno fatto tutto loro. Gli altri sono tutti dei debosciati e va bene così. Avanti, o popolo".