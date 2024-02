Fedez, Lucarelli smonta la tesi di Gramellini: "Solo il successo" di Ferragni

23 febbraio 2024 a

Massimo Gramellini ha dedicato "Il caffè", il suo spazio quotidiano sul Corriere della Sera, a Chiara Ferragni e a Fedez. E proprio il commento del giornalista ha attirato la critica di Selvaggia Lucarelli, che si è detta poco d'accordo con quanto scritto dal collega. Ma facciamo un passo indietro. Tante indiscrezioni, poche e sibilline conferme. Cos'è successo davvero alla coppia più seguita e più divisiva dei social? Il conduttore di In altre parole non crede all'ipotesi di un "matrimonio d'affari" e, anzi, sposa l'idea di un crollo di fronte alle difficoltà. Quella tra l'influencer e il rapper è "la solita favola che scivola sull’ultima riga, su quel «e vissero felici e contenti» in cui la principessa e il principe, dismessi gli abiti dell’avventura, devono cominciare a sopportarsi e supportarsi a vicenda".

In particolar modo, nel caso dei Ferragnez, per Gramellini è stato il rapper a non farcela. "Quando Fedez ha avuto bisogno di Ferragni durante la malattia, lei c’era. Mentre quando lei ha avuto il suo momento di gloria a Sanremo, Fedez le ha rubato la scena, e appena Ferragni è finita nei guai per la beneficenza, il marito non l’ha difesa con convinzione, neppure quando gli hanno detto in faccia che sua moglie assomigliava a Wanna Marchi", ha scritto il giornalista, riferendosi alle parole pronunciate da Marco Travaglio nel corso dell'ultimo episodio di Muschio Selvaggio.

"Fedez è tutt’altro che uno stupido, ma la sua parabola matrimoniale dimostra come molti maschi facciano ancora maledettamente fatica a stare con una donna di successo senza sentirsene sminuiti, accettando che nelle favole moderne all’uomo tocchi sempre più spesso la parte del principe consorte": è il commento finale di Gramellini. Ricostruzione, questa, che però non è piaciuta a Lucarelli. "Qualcuno mi spiega il commento di Gramellini? Fedez dimostra esattamente il contrario, al limite. Che c’è chi sa condividere solo il successo. Io boh", ha scritto sul suo profilo X.