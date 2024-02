Ferragnez verso la separazione? "Contattata Bernardini De Pace". Cosa filtra

23 febbraio 2024 a

a

a

L'indiscrezione lanciata in rete da Dagospia sulla presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez ha scatenato una valanga di commenti e di ulteriori indiscrezioni. Come era prevedibile per una coppia abituata a vivere la propria storia familiare sui social, è dai social che sono stati colti gli indizi più significativi. Ieri lo staff dell'influencer ha fatto sapere che non si tratta ancora di un addio definitivo e che, però, è obiettivamente un periodo difficile. Silenzio stampa, invece, da parte di Fedez. Solo la mamma e manager del rapper ha rilasciato delle dichiarazioni, affermando che non sta a lei spiegare cosa stia accadendo e che augura alla coppia il meglio. Ma l'imprenditrice digitale numero uno d'Italia e il cantante si stanno davvero lasciando per sempre? C'è un retroscena che lascerebbe credere di sì. Pare che Ferragni abbia contattato il celebre avvocato divorzista Annamaria Bernardini De Pace.

Fedez-Ferragni, il rapper "se n'è andato di casa": cosa sappiamo

Stando a quanto pubblicato da Affari Italiani, Chiara Ferragni sarebbe in contatto con l'esperta di diritto di famiglia e della persona numero uno d'Italia. Il motivo? La gestione dei figli Leone e Vittoria. Quando la testata ha cercato risposte direttamente da Bernardini De Pace, però, lei non avrebbe né confermato né smentito tale voce, limitandosi ad affermare che rilasciare un commento in questa situazione delicata sarebbe stato "poco elegante". Nel corso degli ultimi mesi, la coppia era stata avvistata a più riprese nello studio di un celebre avvocato divorzista, ma l'ipotesi della fine della storia d'amore era sempre stata scacciata dai riavvicinamenti tra i due. Ad avvalorare almeno la tesi di un allontanamento c'è anche il fatto che, secondo l'inviato di Pomeriggio Cinque, il rapper avrebbe chiesto aiuto a un'agenzia immobiliare per trovare un appartamento che gli consenta di stare vicino ai bambini.