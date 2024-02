Denatalità, Lepore si aggrappa al green. Cruciani: "La gente non ha quattrini"

23 febbraio 2024 a

Il tema di Bologna città 30 resta caldo. L’introduzione del limite di velocità a 30 km/h in gran parte del capoluogo dell'Emilia-Romagna, è entrata da giorni nel dibattito politico nazionale e ha provocato scontri tra favorevoli e contrari. Nel corso dell'ultima puntata de La Zanzara, il conduttore Giuseppe Cruciani si è concentrato però su un nuovo argomento sostenuto dal sindaco Matteo Lepore, quello della crisi della denatalità. Il primo cittadino di Bologna ha collegato tale problema alla "situazione ambientale" del nostro Paese. Un'associazione, questa, che ha mandato su tutte le furie il conduttore radiofonico.

"Crescere o fare figli in questa situazione ambientale e sanitaria è una preoccupazione”, ha dichiarato il sindaco Matteo Lepore, in occasione degli Stati generali della natalità in Regione. Cruciani, commentando queste parole, ha puntato il dito contro il Partito Democratico, di cui il primo cittadino fa parte. "Caro Lepore nessuno è preoccupato per il clima", ha detto per iniziare il conduttore. Poi l'affondo: "La gente non mette al mondo figli perché non ha quattrini", ha scandito bene.