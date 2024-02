Fiorello, il sospetto sulla ragazza italiana della domanda a Putin: chi è

21 febbraio 2024 a

'VivaRai2!' suona la sveglia nelle case degli italiani anche mercoledì 21 febbraio. Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari oggi hanno accolto anche la protesta degli agricoltori, arrivati al Foro Italico con tanti prodotti della terra e la mucca Ercolina al seguito. Nel corso della trasmissione si è partiti subito dai temi di attualità e Fiorello dice la sua sul siparietto tra Vladimir Putin e una ragazza italiana nel corso di un forum a Mosca: "La ragazza è italianissima, si chiama Svetlana Sokolov", ironizza subito. "Putin ha detto 'sono contrario alle armi atomiche nello spazio…ma sulla Terra si!!’. Ma che brava persona, complimenti!". E sui rapporti tra la Lega e i russi, aggiunge: "Il loro slogan adesso è cambiato: da 'Ce l'ho duro' a 'Ce l'ho rublo’!". Ma non finisce qui: "Putin ha regalato a Kim Jong-un una limousine russa, in barba alle sanzioni. Una macchina stupenda, con missili intercontinentali di serie”, scherza lo showman.

A proposito di Lega, si parla anche di Salvini che avrebbe detto 'no agli autovelox su strade urbane sotto i 50 km/h'. Ma a colpire Fiorello è una notizia immediatamente successiva riguardo Fleximan, che colpisce di nuovo nel Milanese: "Uno pensa, vuoi vedere che Fleximan è Salvini? Invece no, lui ha un alibi. Era al corso di russo...". Nel Nord Italia tiene banco ancora il tema inquinamento: "Gli esperti dicono che c'è un alto rischio di infertilità. Adesso possono circolare solo gli spermatozoi Euro 6”, ironizza Fiorello.

In Grecia, infine, si è scatenata una polemica su Alessandro Magno e sul suo bacio gay in una recente serie tv: "La destra greca è in rivolta. Adesso faranno riscrivere la serie al generale Vannacci”.