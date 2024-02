Sanremo, Selvaggia Lucarelli ritorna sul caso televoto: "Addebiti arrivati oggi"

21 febbraio 2024 a

a

a

Durante l’ultima puntata del Festival di Sanremo, molti utenti avevano segnalato la mancata conferma che sarebbe dovuta arrivare dopo l’invio del voto. Il disservizio, come segnalato anche dal direttore srtistico Amadeus in diretta dal palco del teatro Ariston, è stato causato da un "una quantità di televoto mai vista, è record di televoto". E la Rai aveva tranquillizzato: "Non andrà perso nessun voto". Ora Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice di Ballando con le stelle, è ritornata sul caso e ha segnalato che "molti addebiti degli sms per il televoto di Sanremo stanno arrivando oggi", riaprendo così un capitolo che sembrava chiuso ormai da qualche giorno.

"Costretti ad agire". Bugo e Morgan, la lite di Sanremo finisce in tribunale

Come è stata proclamata Angelina Mango vincitrice di Sanremo 2024? Questa è la domanda che molti si sono posti dopo la finale del Festival della canzone italiana? La diffusione della classifica ha comportato l'arrivo di una valanga di commenti carichi di dubbi e di ipotesi. Stando a quanto comunicato, il 60% del televoto per decretare il vincitore del 74esimo Festival di Sanremo ha espresso la sua preferenza per Geolier, mentre solo il 16% dei voti del pubblico è andata all'ex allieva di Amici. Con la media dei voti di Sala Stampa, giuria Radio e Televoto, è stata però incoronata la 22enne.