Bugo e Morgan, la lite di Sanremo finisce in tribunale: "Costretti ad agire"

Caso Morgan-Bugo: la lite sul palco di Sanremo finisce in tribunale. Tutti ricordiamo quello che è successo all'Ariston nel corso del Festival 2020. Morgan e Bugo entrano sul palco e parte la loro canzone. Morgan, però, cambia il testo in diretta e il brano si trasforma in un attacco al collega. Che, appena compreso quello che stava accadendo, è abbandonato palco e performance. Da allora uno scambio di accuse con Bugo che ha deciso di citare Morgan in giudizio.

"Sarebbe bello": Morgan fa dietrofront su Bugo. Il ripensamento

Secono l'accusa, Morgan avrebbe “gravemente compromesso la sua reputazione e il suo lavoro”. L’entourage di Bugo precisa che è stato “costretto a intraprendere questa azione legale per difendere la sua dignità e il suo benessere emotivo e professionale, anche perché più volte Morgan è apparso in contesti pubblici denigrando l’immagine del collega. Bugo si affida ora alla giustizia, affinché venga fatta luce su questa situazione e vengano ristabiliti i fatti secondo verità ed equità”. Ai giudici l'ardua sentenza.