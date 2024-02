Marica Pellegrinelli, "non mi ha mai sostenuto": bordata a Eros Ramazzotti

19 febbraio 2024 a

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti e da due anni felice fidanzata di William Djoko, è incinta. Al settimanale “Grazia” la modella ha svelato i dettagli della sua terza gravidanza. Già mamma di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, la 35enne è ora in dolce attesa di una bambina che nascerà a metà maggio. "Aspettiamo una bambina, sono al settimo mese, sono di 27 settimane ed è tutto molto bello. Non amo centellinare le notizie in modo da fare i like, penso che le persone che mi seguono da sempre sanno quanto per me sia privata e sacra la maternità, la natalità e la vita dei minori", ha detto.

Su come è nata la storia d'amore con l'attuale compagno, Pellegrinelli ha confessato: "Sono stata molto fortunata. Mi sono aperta all’amore, rischiando e mettendo del proprio in una relazione in cui si hanno culture quasi totalmente diverse. Lui è camerunense da papà, ucraino e olandese da mamma, nato e cresciuta in Olanda". "Nel giugno 2019 mi stavo separando, vado a un evento di lavoro, lui suonava… me lo presentano, mi chiede come mi chiamo e capisce America invece che Marica e mette in consolle la canzone This is america. In quel periodo ero molto stressata, aspettavo che uscisse il comunicato di separazione e mi dicevo: non può piacerti uno che hai visto per un minuto", ha continuato la modella.

A cinque anni dalla fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, la 35enne è tornata sulla rottura e ha affermato: "Il gossip non mi è mai piaciuto e non l'ho mai sfruttato. Non sono mai andata in televisione, mai fatto interviste. Niente di niente. Eros era prevenuto, mi amava molto ma non ha mai sostenuto le mie ambizioni, anche solo quella di finire l'università. E io non ho mai voluto sfruttare la sua immagine".