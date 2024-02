Morgan fa dietrofront su Bugo: "Sarebbe bello". Il ripensamento

10 febbraio 2024 a

a

a

Tre giorni fa ricorreva un anniversario sanremese importante, quello della scena cult tra Bugo e Morgan. Nel 2020 i due hanno partecipato alla kermesse in coppia ma una sera, dopo essere saliti sul palco, qualcosa ha spaccato la loro sintonia. L'ex giudice di X Factor cambiò improvvisamente il testo del brano e il collega, infuriato, abbandonò la scena. A distanza di quattro anni, Morgan è tornato sull'episodio. "La verità è che io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca. In passato, quando mi sono trovato senza una casa e ho avuto bisogno di aiuto, lui mi ha dato una mano. E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste, che erano frutto della frattura di quel momento. Io uso spesso un linguaggio iperbolico e sferzante. Sarebbe bello che tornassimo sul palco insieme", ha confessato a Fanpage.it.

Fiorello lancia il nuovo partito: Amadeus batte tutti e regnerà anche in politica

Facendo un passo indietro, è bene riportare il testo che Morgan modificò: "Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ma tu sai solo poi provare invidia. Certo non dico che è una forma d'arte. Tu ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io". L'addio di Bugo e la successiva squalifica reserò quella strana performance una scena da ricordare nel tempo.