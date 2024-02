Belen scappa da sola in Scozia, bomba di Corona: "Perché? Il suo primo..."

05 febbraio 2024 a

Il nome di Belen Rodriguez è tornato al centro del gossip. Sembra che tra lei e il fidanzato Elio Lorenzoni sia già finita. Questo almeno è quanto filtra dalle indiscrezioni lanciate in rete. Dopo il lungo viaggio in Argentina, che tanto aveva fatto discutere per il botta e risposta con l'ex e padre della figlia Luna Antonino Spinalbese, pare che la showgirl abbia iniziato ad avere i primi contrasti con l’imprenditore e che, per questo, abbia deciso di partire di nuovo. Questa volta da sola. Effettivamente, stando a quanto si deduce dai post e dalle storie pubblicate sui social, quella di Belen è a una fuga da tutto e da tutti. Natura, pensieri e meditazione. Ma questa non è l'unica versione dei fatti. A sganciare una vera e propria bomba è stato Fabrizio Corona. "Belen è in ritiro in Scozia da sola per scrivere il suo primo libro in cui racconta tutta la sua vita", ha affermato.

Belen e Lorenzoni si sono mollati? Che dicono le ultime indiscrezioni

L'ex re dei paparazzi già nei giorni scorsi era intervenuto sulla presunta rottura tra Belen ed Elio. "Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare se stessa", ha anticipato sulle pagine del suo sito. Voce, questa, confermata poi anche da altri esperti di gossip. La coppia è in effetti sparita dai riflettori e l'argentina ha smesso di postare scatti con il suo fidanzato. L'ultimo viaggio della showgirl in solitaria ha implicitamente confermato quanto circolato in rete.

"Mi piace viaggiare non scappare": è finita tra Belen ed Elio?

"Belen ha deciso di cambiare radicalmente. Dopo essersi lasciata momentaneamente alle spalle anche il mondo della televisione e dopo aver messo la parola fine alla storia con Elio Lorenzoni, sentiva il bisogno di ritrovare sé stessa", ha affermato Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi non si è fermato qui e ha aggiunto: "E ha scelto di farlo tramite le pagine di un libro, che non saranno lo sterile racconto delle sue co**a o lo spu***namento della sua intimità, ma qualcosa di più profondo".