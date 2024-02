Belen, è finita con Elio? "Mi piace viaggiare non scappare": la frecciata

03 febbraio 2024 a

Sembrava che Belen Rodriguez avesse ritrovato l'amore. E invece negli ultimi giorni si parla di una rottura con il fidanzato Elio Lorenzoni. In effetti l'imprenditore non appare sui social della showgirl da un po'. I primi livori tra i due ci sarebbero stati già al ritorno dal viaggio in Argentina. A rivelare dei dettagli su questa notizia di gossip è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, durante l'ultima puntata de La Vita in diretta. "Si sarebbero lasciati da una dedica di giorni, dopo il ritorno dalla vacanza in Argentina. Una persona molto vicina a Elio ci ha assicurato che la storia è finita. Io non avrei voluto dare questa delusione. Lei a un certo punto è partita e ieri è andata in Scozia a ritrovare sé stessa. Ha preso un cottage per stare tranquilla dopo quello che è successo", ha raccontato. Questa versione dei fatti potrebbe ben combaciare con quanto apparso nelle ultime ore sul profilo social dell'argentina.

Belen resta di nuovo sola: la bomba di gossip sul fidanzato

Oltre a pubblicare scatti dalla Scozia, dove sembra intenta a cercare un angolo di paradiso e di pace, Belen ha anche lanciato in rete dei versi scritti da lei. Tra le parole messe in poesia, alcune sembrano dirette proprio a quello che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già l'ex fidanzato: "Mi piace viaggiare non mi piace scappare. Mi piace parlare non mi piace chi sparla. Mi piace ascoltare i silenzi e chi rispetta le pause. Mi piace la gente seria non mi piacciono i burloni. Mi piace ballare chi si ferma é perduto", si legge. E ancora: "Mi piace chi sogna non mi piace chi ha smesso di farlo. Mi piace la gente coraggiosa che non si arrende mai. Mi piacciono i patti chiari per le amicizie lunghe. Mi piace la generosità non mi piace la gente taccagna. Sopratutto detesto chi barata la sua anima per convenienza. Mi piace confessarmi non mi piacciono i segreti". "Spero vi piaccia leggermi", ha scritto la conduttrice rivolgendosi ai suoi follower.