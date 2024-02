È sempre Cartabianca, Orsini senza filtri: "Inumano", scintille sul Medio Oriente

14 febbraio 2024 a

SI torna a commentare la situazione esplosiva in Medio Oriente nel corso della puntata d martedì 13 febbraio di È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Secondo gli ultimi aggiornamenti continueranno per tre giorni i colloqui al Cairo tra Stati Uniti, Israele, Qatar ed Egitto per cercare di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi in cambio dei detenuti palestinesi dopo che, finora, i negoziati non hanno portato a risultati. Lo scrive il New York Times citando a condizione di anonimato un funzionario egiziano. Il tenore dei colloqui, finora, è "positivo", viene riportato, ma è impossibile prevedere se lo sforzo sarà coronato dal risultati concreti.

Secondo il professor Alessandro Orsini "l'Occidente dovrebbe profondere l'impegno non solo per liberare gli ostaggi israeliani ma anche per i palestinesi". Nel corso del dibattito l'esperto, che come è noto non risparmia critiche allo Stato ebraico, tuttl'altro, afferma che "è inumano non pensare che a Gaza sono tutti ostaggi di qualcuno". Ne corso della puntata si è registrato anche un vivace botta e risposta tra le giornaliste Sandra Amurri e Annalisa Chirico. La prima nel corso di un ragionamento afferma che "Hamas sta combattendo per un ideale". Posizione che fa saltare sulla sedia Chirico "Quale ideale? Ammazzare gli ebrei?". replica.