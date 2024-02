William ai Bafta senza Kate: "Ho altro per la testa". Vicino a chi capita

19 febbraio 2024 a

Il principe William ha sfilato sul red carpet dei Bafta senza Kate Middleton. Il futuro re, nonostante i problemi familiari dovuti all'intervento della moglie e al cancro di re Carlo, non ha disertato gli Oscar inglesi e, anzi, ha assistito al trionfo di ’Oppenheimer’, il film epico di Christopher Nolan sulla creazione della bomba atomica. La pellicola ha ottenuto sette premi in totale, tra cui miglior film, miglior regista, miglior attore per Cillian Murphy e miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr. Dagli scatti e dai video fatti circolare in rete, ai più attenti non è sfuggito un dettaglio: il futuro monarca è capitato vicino alla bravissima e bellissima Cate Blanchett.

Come anticipato, alla cerimonia alla Royal Festival Hall di Londra, la famiglia reale britannica era rappresentata dal principe William nella sua veste di presidente dei Bafta. È stato il suo impegno più importante da quando è tornato in servizio in seguito all’operazione addominale della moglie Catherine e alla notizia della diagnosi di cancro del padre, re Carlo III. Pare che il principe del Galles abbia risposto alle parole di Elaine Bedell, ceo del Southbank centre, proprio facendo implicito riferimento alle difficoltà della royal family: "Tutti i film che vedo, Kate li vede insieme a me. Quest'anno ne ho guardati meno, ho altre cose per la testa", avrebbe affermato, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport.