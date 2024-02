Tagadà, Iacometti sul cantiere di Firenze: "I clandestini non dovevano stare in Italia"

19 febbraio 2024 a

Tragedia nel cantiere di Firenze, se ne parla nel corso della puntata di Tagadà in onda il 19 febbraio su La7. Ospite di Tiziana Panella è stato Sandro Iacometti di "Libero" che punta il dito contro l'eventuale presenza di lavoratori clandestini nel cantiere di Firenze in cui si è consumata la tragedia.

"Se emergerà che alcuni immigrati non erano regolari, il farli stare clandestinamente nella nostra terra abbia provocato questo e forse se fossero stati espulsi o nnon fossero stati fatti sbarcare sarebbero salvi e vivi adesso. Non dovevano stare in Italia. Se sono immigrati clandestini la colpa è di chi li ha fatti lavorare, di chi li ha fatti entrare e di chi non li ha espulsi. Quindi non è che possiamo essere contenti perché ci sono gli immigrati clandestini che vanno in giro per i cantieri perché quello è un ulteriore problema da risolvere. Sono risorse che purtroppo non dovrebbero stare in Italia.