Tagadà, De Magistris va all'attacco: con chi se la prende

15 febbraio 2024 a

a

a

"In questo momento il sindaco non c'è". Luigi De Magistris fa una battuta al veleno sull'attuale situazione della sua città. I napoletani lo fermano per strada per segnalargli i problemi della sua città. Insomma il primo cittadino sembrerebbe lui. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 15 febbraio su La7. Attualmente De Magistris è il leader di Unione Popolare e sta trattando la sua candidatura alle prossime elezioni europee.

"Io faccio il sindaco di Napoli. Siccome in questo momento non c'è il sindaco. Quando cammino per strada la gente mi segnala i problemi di Napoli. Praticamente sto facendo il sindaco de facto. Sto scherzando, è una battuta. Io sto lavorando con entusiasmo a vedere se ci sono le condizioni per creare una lista per la pace, per la giustizia sociale, economica e ambientale e per la solidarietà dei popoli. Ma io allo stato non sono ancora candidato. Se oggi devo fare una previsione: al 90% non candidato e 10% candidato".