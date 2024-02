Quarta Repubblica, Sallusti smaschera De Luca: "Perché attacca Meloni"

19 febbraio 2024 a

Il recente scontro tra De Luca e Meloni durante la manifestazione a Roma dei sindaci campani fa ancora parlare di sè. Il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, smaschera il governatore della Campania e rivela chi c'è realmente nel mirino.

"De Luca è molto simpatico. Io ci ho anche pranzato. È molto furbo. Quando lui attacca Meloni, in realtà non parla a lei. Si sta contrapponendo a Conte e Schlein che stanno mettendo in dubbio la sua leadership in Campania. E deve dare della str....a alla Meloni ma la Meloni non c'entra niente. De Luca non è stato capace di spendere i soldi del Pnrr destinati alla Campania. Insomma a De Luca manca la capacità di spendere quei soldi".