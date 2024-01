Quarta Repubblica, scenario da brividi di Crosetto: "Il mondo sembra impazzito"

29 gennaio 2024 a

a

a

«Quello attuale è il periodo più pericoloso dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi». Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete4, dipinge scenari da brividi sulla situazione geopolitica internazionale. «Il mondo sembra impazzito - ha aggiunto Crosetto - il mio compito è preparare il Paese rispetto agli scenari peggiori».

L'Italia si mobilita per i bimbi palestinesi, Crosetto: "In arrivo i primi 100"

La guerra in Ucraina è stata seguita dalla crisi in Medio Oriente, e di rimando dalla situazione esplosiva pr le tratte commerciali tra Africa e Europa. «L’Italia ha programmato di mantenere una nave nell’area del Mar Rosso almeno fino al prossimo anno. Siamo la nazione che ha probabilmente più interesse nell’area», ha detto il ministro sulla missione Ue nella regione. Regno Unito e Stati Uniti hanno capito che gli Houthi «non attaccano le navi cinesi e quelle russe, motivo per cui Pechino e Mosca potrebbero avvantaggiarsi di questa dinamica. Si tratta di una doppia guerra», ha spiegato Crosetto.

"Articolo falso, superato un limite pericoloso", Crosetto sbotta con il Fatto

Intanto Crosetto ha annunciato che «sono appena arrivati a Ciampino i primi bambini palestinesi» feriti che saranno curati in Italia, con un volo speciale dell’Aeronautica. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto a Quarta Repubblica. Crosetto ha parlato di 11 persone arrivate.