Fedez nel mirino di Travaglio: "Lezioni a Lucarelli? Che titolo hai". Come replica

Cresce l'attesa per la prossima puntata di Muschio Selvaggio, il seguito e apprezzato podcast di Fedez. Ospite d'onore Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Nelle ultime ore, su TikTok ha iniziato a circolare uno spezzone in cui viene ripreso un acceso confronto tra il rapper e il giornalista. Il motivo? Selvaggia Lucarelli, firma del Fatto e spesso interlocutrice del cantante. "Da quale pulpito distribuisci patenti di verità visto che continui a chiamarla falsa giornalista ma da quello che mi risulta non mi sembra che tu sia un giornalista, e nemmeno pubblicista": così, con parole durissime, Travaglio ha tirato in ballo il conduttore del contenuto video.

"Ma infatti io non sono giornalista", ha replicato Fedez, provando così a giustificare il suo punto di vista. "E allora che titolo hai di dare lezioni di giornalismo a chi fa la giornalista e fa molto di più di tanti iscritti all’albo dei giornalisti", ha risposto per le rime il direttore del Fatto, che così ha preso le difese di Selvaggia Lucarelli. La clip fa parte del promo di Muschio Selvaggio del marito di Chiara Ferragni, che, è bene ricordare, ha invitato anche la giurata di Ballando con le stelle. Possibile che presto sarà possibile vederli "duellare"? Per ora non è arrivata nè una conferma nè un rifiuto alla proposta lanciata.