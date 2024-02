Otto e mezzo, “così non vinceranno mai”. Siluro di Gruber alla sinistra in frantumi

17 febbraio 2024 a

Bacchettata alla sinistra da parte di Lilli Gruber. La padrona di casa di Otto e mezzo, talk show pre-serale di La7, nella puntata del 16 febbraio ospita Pino Corrias, giornalista del Fatto Quotidiano, che ha dedicato un articolo all’ultima creatura di Michele Santoro, ennesimo partito d’opposizione. “Voglio venire al centrosinistra e alle tribolate divisioni. Ma perché continuano a frammentarsi quando è matematicamente accertato che divisi non vinceranno mai?”, la domanda della conduttrice, che tira una stoccata a tutta la sinistra.

Corrias analizza così la situazione, facendo capire che probabilmente è un qualcosa che non si risolverà mai: “È una bella domanda che la sinistra si fa da quando è nata, dal 1800. Nasce su continui litigi, separazioni e così via. La storia della sinistra italiana poi è clamorosa, hanno buone idee per governare, ma hanno un carattere pessimo, litigano sempre, non c’è un governo di sinistra che abbia fatto un’intera legislatura. Prodi cacciato da D’Alema, poi da Bertinotti, poi i governi di Letta, Renzi, Gentiloni, tre premier in cinque anni. C’è una inimicizia, e probabilmente anche una competizione, ideologica, nel senso peggiore, capziosa, che dà un premio al tuo avversario vero, che è il tuo nemico, la destra”.