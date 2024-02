De Luca, Vespa lo fulmina: "Confini insuperabili". E tira in ballo Schlein

16 febbraio 2024 a

"De Luca è simpatico, ma ci sono confini insuperabili. Che sarebbe successo se il presidente di una regione di centrodestra avesse dato dello str***o a Letta Renzi o Gentiloni mentre tentava l’assalto a palazzo Chigi? Invece tutto tace": con queste parole Bruno Vespa si è espresso su quanto accaduto oggi a Roma. Spintoni tra manifestanti e forze dell’ordine davanti a Palazzo Chigi e botta e risposta a distanza tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. È stata una mattinata di tensioni a Roma, in occasione della manifestazione contro l’Autonomia differenziata e il blocco dei fondi per la coesione e sviluppo. Centinaia di sindaci di centrosinistra provenienti dal sud Italia, e in particolare dalla Campania, rispondendo all’appello del governatore De Luca, si sono riuniti in piazza Santi Apostoli per protestare contro il Ddl Calderoli e per chiedere lo sblocco dei fondi di coesione e sviluppo.

"Tutti i presidenti di Regione hanno collaborato, salvo uno che non è molto collaborativo. Rispetto, per carità, ma neanche mi stupisce troppo perchè se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24 per cento delle risorse: forse se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare si potrebbe ottenere qualche risultato in più", ha detto il premier. E presto è arrivata la condannabile replica di De Luca: "È intollerabile questo atteggiamento, centinaia di sindaci che stanno qua e che non hanno i soldi per l’ordinaria amministrazione. Lavora tu, str**za", ha affermato.

Parole, quelle del governatore, che sono state condannate dal centrodestra. "De Luca chieda scusa e si dimetta per gli insulti sessisti rivolti oggi alla presidente Meloni. Offese da cui Schelin dovrebbe prendere le distanze. Quanto messo in scena oggi dal governatore dem della Campania è un fatto irrispettoso delle istituzioni", ha dichiarato la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli. "Un siparietto penoso quello che il presidente della Regione Campania De Luca ha inscenato fuori da Palazzo Chigi a favore di telecamere per insultare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla quale va tutta la nostra solidarietà": così in una nota il copresidente del gruppo Ecr, Nicola Procaccini, e il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.