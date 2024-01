Piazzapulita, anche Formigli crolla: "Sinistra tafazziana": il dato che umilia il Pd

26 gennaio 2024 a

L'ultima crociata della sinistra si schianta, ancora una volta, sui numeri in un avvitamento tafazziano del Pd che sembra dare attenzione solo a quelle istanze che lo allontanano dagli elettori. Anche nel salotto non certo ostile di Piazzapulita la Zona 30 generalizzata, il limite di velocità di 30 km/h imposto a Bologna dal sindaco Lepore, viene sbertucciato a tutto andare mentre Renato Mannheimer presenta un cartello ad hoc del suo ultimo sondaggio per il programma di La7.

È "l'ennesima grande battaglia della sinistra, mi scusi l'ironia...", afferma un po' sconsolato il conduttore Corrado Formigli. Il sondaggisti spiega che la maggior parte degli italiani (53,2 per cento contro il 36,5) non è d'accordo con il limite: "Più nella destra, specialmente in Fratelli d'Italia e ancora di più nella Lega in cui sono il 71% quelli non d'accordo. Il centro-sinistra è più favorevole, il Pd ha il 52% di favorevoli. Però anche tanti contrari".

Dati abbastanza chiari, che fanno esclamare a Formigli: "È un po' tafazziana la sinistra. Per carità, la sicurezza stradale è una questione seria" ma "ogni tanto se la sinistra facesse qualche battaglia che è anche diciamo della maggioranza" degli italiani non farebbe male, è la stoccata del giornalista. Antonio Padellaro del Fatto quotidiano commenta con una battuta sul Pd che si trova più a suo agio nei centri storici piuttosto che nelle periferie: "Nelle Zt si può andare a 30 all'ora effettivamente...".