Harry e Meghan, indiscrezione-bomba sul matrimonio: "Terribile e disgustoso"

A distanza di sei anni, si parla ancora del matrimonio di Harry e Meghan. Intervistato durante il podcast Chicks in the Office, l'attore Rick Hoffman, collega della duchessa di Sussex nella serie Tv Suits, si è abbandonato a confidenze inaspettate, lasciando intuire che la celebrazione non è stato così perfetta come è stato detto agli spettatori che hanno assistito da casa alla cerimonia. Un vero matrimonio da favola. Così è stato definito da molti. Harry e Meghan si sono sposati nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Presenti al lieto evento, la famiglia reale e tanti amici della coppia, comprese celebrità come Oprah Winfrey, David e Victoria Beckham, e Serena Williams. Stando a quanto dichiarato da Hoffman, però, non tutto sarebbe andato liscio come l'olio. In particolar modo, l'attore ha parlato soprattutto di strani odori, odori terribili e nauseabondi.

"Ricordo benissimo quel giorno, tutto molto bello. Col passare del tempo, però, ho iniziato a sentire un odore veramente terribile e disgustoso, e sono molto sensibile quando si tratta di odori. Quindi, mi sono coperto il naso perché era veramente orribile ciò che sentivo. Non saprei nemmeno descrivere quello che ho sentito, fatto sta che ho cominciato ad annusare il fazzoletto che avevo nel taschino e che sapeva di cocco e vaniglia", ha detto. "Non riuscivo a credere che nessun altro sentisse l'odore che sentivo io e vuoi sapere qual è la cosa più divertente? Meghan era ossessionata dall'igiene sul set, quindi, credo che lo abbia sentito anche lei", ha aggiunto.