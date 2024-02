Re Carlo rientra a Londra, "ulteriore trattamento": cosa filtra sul cancro

13 febbraio 2024 a

Sorridente e insieme a Camilla: è apparso così Re Carlo, fotografato al suo rientro a Londra per sottoporsi alle cure contro il cancro. Il re e la regina sono volati in elicottero dalla loro tenuta di Sandringham a Buckingham Palace e da qui sono stati accompagnati per un breve tragitto fino alla vicina residenza di Clarence House. La scorsa settimana il monarca ha rivelato la diagnosi di cancro, dopo averlo scoperto a seguito dell’intervento a cui si era sottoposto per un ingrossamento benigno della prostata. Dopo aver incontrato il figlio Harry, giunto appositamente dalla California, era tornato a Sandringham, nel Norfolk. Sabato, il re ha parlato per la prima volta della sua diagnosi ringraziando le persone per i loro "numerosi messaggi di sostegno e di auguri". Ha aggiunto nella sua dichiarazione che è stato "altrettanto incoraggiante" sapere come aver condiviso la sua diagnosi abbia contribuito a promuovere la consapevolezza riguardo il cancro.

Il motivo del rientro in città è dovuto al bisogno di effettuare nuove terapie antitumorali, che dovranno avere cadenza settimanale. "Un ulteriore trattamento", ha rivelato SkyNews. Rimane, tuttavia, massima segretezza su quale sia la forma di cancro che ha colpito il monarca. I funzionari hanno fatto sapere che il Re sospenderà tutti gli impegni pubblici ma che continuerà a portare avanti gli affari statali come la firma di documenti. Mistero anche su Kate Middleton. Il Daily Mail qualche giorno fa ha riportato che la principessa del Galles sta meglio e che trascorrerà il periodo della convalescenza lontano da Buckingham Palace. Ma non filtra molto sul motivo dell'intervento all'addome e sulle cause di tale operazione.